Аграрии Винницкой области увеличили продажи молочных продуктов

В январе-октябре 2009 года реализация молока и молочных продуктов сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 15,8% или 13,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 100,4 тыс. тонн

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области.

В январе-октябре т.г. цена молока и молочных продуктов, которые реализуются сельхозпредприятиями Винницкой области, снизилась на 15,1% или 0,329 тыс. грн. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 1,852 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2009 года реализация молока и молочных продуктов сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 15,3% или 12,1 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 91,1 тыс. тонн.