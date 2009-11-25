В ЕС повышен прогноз производства рапса в 2009/10 МГ

Согласно обновленным оценкам немецкого аналитического агентства Oil World, производство рапса в странах ЕС-27 в 2009/10 МГ составит 21,22 млн. тонн, что незначительно выше предыдущей оценки аналитиков агентства (21,19 млн. тонн) и на 11,5% превышает урожай масличной в прошлом сезоне (19,04 млн. тонн), сообщает АПК-Информ.

Годовой рост производства рапса в Евросоюзе обусловлен высокими показателями урожайности культуры, прежде всего, во Франции и Германии.

Оценка начальных запасов масличной в ЕС-27 в 2009/10 МГ практически не изменилась и составила 1,52 млн. тонн (предыдущая оценка - 1,51 млн. тонн; показатель сезона-2008/09 - 0,7 млн. тонн).

Что касается объемов переработки рапса в ЕС в текущем сезоне, то обновленный прогноз озвучивается на уровне 22 (21,8; 20,33) млн. тонн, что демонстрирует годовое увеличение. Однако объемы переработки могли бы быть еще выше, если бы не значительное сокращение импорта рапса из Украины в 2009/10 МГ - на 2,36 млн. тонн в год, до 1,05 млн. тонн.

В целом же, агентство пересмотрело в сторону повышения прогноз импорта рапса странами ЕС в текущем сезоне - до 1,8 (1,73; 3,22) млн. тонн, однако импорт масличной существенно снизится (-44%) по сравнению с 2008/09 МГ.

В результате конечные запасы рапса в ЕС в сезоне-2009/10 составят 1,33 (1,37; 1,51) млн. тонн, т.е. произойдет снижение данного показателя на 180 тыс. тонн по сравнению с уровнем прошлого сезона ввиду увеличения объемов переработки.