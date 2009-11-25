В Финляндии в 2009 г собран рекордный урожай зерновых

Согласно данным министерства сельского хозяйства Финляндии, по итогам 2009 г. в стране был собран рекордный урожай зерновых культур, сообщает АПК-Информ.

Так, в год - до 888 тыс. тонн, что является наивысшим показателем за последние годы. В свою очередь, производство ячменя в Финляндии также достигло рекордной отметки, составив 2,2 млн. тонн.

Напомним, что наращивание объемов зернового производства в стране в текущем сезоне в значительной мере было обусловлено благоприятными погодными условиями. Кроме того, площадь сева зерновых, в частности ячменя была расширена.