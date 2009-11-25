Цены на рис на мировом рынке повышаются
Филиппины импортируют большие объемы
Southern Food Corporation (Vinafood 2) выиграла тендер на экспорт Филиппинам 150 тыс. тонн риса, что, как полагают аналитики, может привести к росту цен на экспортный рис, сообщает Агро Перспектива.
Как сообщает Sài Gòn Tiếp Thị, Vinafood 2 получила контракт на поставку риса по относительно высокой цене 480 долларов за тонну, которая заметно выше цен предыдущих сделок.
Поэтому информационный центр Agroinfo при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов считает, что эта сделка станет толчком к росту цен на вьетнамский рис на мировом рынке.
Специалисты Agroinfo также полагают, что объявление Филиппин о тендере на 600 тыс. тонн риса также дает Вьетнаму некоторые преимущества, если говорить об экспортной цене по сравнению с Таиландом, например.
Между тем, цены на рис на мировом рынке продолжают расти. Тайский 15% рис-сечка в октябре продавался по 451 доллару за тонну, к 13 ноября цена выросла до отметки в 490 долларов, а к 19 ноября она уже составляла 495 долларов за тонну, что означает, что тонна риса подорожала на 44 доллара или 9,8%.
Цена на вьетнамский пятипроцентный рис-сечку также выросла с 410 до 460, а затем до 480 долларов за тонну, что демонстрирует рекордное подорожание в размере 70 долларов за тонну (17,1%).
Тенденция к росту наметилась после того, как Филиппины объявили о планах по импорту большого объема риса.