Цены на рис на мировом рынке повышаются

Southern Food Corporation (Vinafood 2) выиграла тендер на экспорт Филиппинам 150 тыс. тонн риса, что, как полагают аналитики, может привести к росту цен на экспортный рис, сообщает Агро Перспектива.

Как сообщает Sài Gòn Tiếp Thị, Vinafood 2 получила контракт на поставку риса по относительно высокой цене 480 долларов за тонну, которая заметно выше цен предыдущих сделок.

Поэтому информационный центр Agroinfo при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов считает, что эта сделка станет толчком к росту цен на вьетнамский рис на мировом рынке.

Специалисты Agroinfo также полагают, что объявление Филиппин о тендере на 600 тыс. тонн риса также дает Вьетнаму некоторые преимущества, если говорить об экспортной цене по сравнению с Таиландом, например.

Между тем, цены на рис на мировом рынке продолжают расти. Тайский 15% рис-сечка в октябре продавался по 451 доллару за тонну, к 13 ноября цена выросла до отметки в 490 долларов, а к 19 ноября она уже составляла 495 долларов за тонну, что означает, что тонна риса подорожала на 44 доллара или 9,8%.

Цена на вьетнамский пятипроцентный рис-сечку также выросла с 410 до 460, а затем до 480 долларов за тонну, что демонстрирует рекордное подорожание в размере 70 долларов за тонну (17,1%).

Тенденция к росту наметилась после того, как Филиппины объявили о планах по импорту большого объема риса.