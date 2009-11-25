Аграрии Житомирской обл. создали сельхозкооператив

Аграрии Житомирской области создали областной сельскохозяйственный неприбыльный кооператив для совместного противостояния зернотрейдерам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, кооператив создан за счет паевых взносов более ста его членов для объединения усилий товаропроизводителей, переработчиков и продавцов, для поддержки отечественного сельхозпроизводства и ликвидации диспаритета цен. На учредительном собрании кооператива, которое состоялось на базе Житомирской райгосадминистрации, были рассмотрены организационные вопросы, избран председатель, правление и наблюдательный совет областного сельскохозяйственного кооператива.

По словам поделившегося опытом такой работы председателя правления сельскохозяйственного неприбыльного кооператива «Донбас-Карпаты» Андрея СЫТНИКА, такие кооперативы являются неотъемлемой частью рыночной экономики.

Он отметил, что без них невозможно справедливое отношение государства к сельхозпроизводителю и стопроцентно контролируемая сеть реализации продукции, ее переработки, поставки и оказания услуг.

«Теперь, когда в Житомирской области создается сеть сельскохозяйственных неприбыльных кооперативов, отпадет потребность в зернотрейдерах и перекупщиках, которые устанавливают очень низкие цены и фактически грабят аграриев», – сказал А.СЫТНИК.