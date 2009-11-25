«Кредо-Классик» выплатила 891,2 тыс. грн. по страхованию сельхозрисков

Страховая компания «Кредо-Классик» осуществила выплату страхового возмещения ООО «АГРО КМР» (Днепропетровская обл.) по договору имущественного страхования (страхование сельскохозяйственных рисков) на сумму 891,23 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховое возмещение было выплачено в результате наступления страхового события – гибель урожая рапса вследствие ущерба, нанесенного градом. Площадь посевов, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, составила 303 га. Договор страхования был заключен в апреле 2009 года.

Справка УНИАН. Страховая компания «Кредо-Классик» создана 10 февраля 1994 года, входит в состав UNIQA Group Австрия, присутствует во всех секторах non-life страхования.

По итогам первого полугодия 2009 года сумма собранных платежей «Кредо-Классик» составила 189,8 млн. грн. страховые возмещения – 69,4 млн. грн., активы компании составляют 317,8 млн. грн., страховые резервы – 213,8 млн. грн.

Уставный фонд компании составляет 65,2 млн. грн.

UNIQA Group Austria – лидер страхового рынка Австрии. Более 17 400 сотрудников и 19 500 страховых посредников группы обслуживают около 7,1 млн. клиентов и 15 млн. страховых договоров в 20 странах Центральной и Восточной Европы.

Объем страховых премий группы UNIQA в 2008 году вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 5 млрд. 803 млн. евро. Восточно-европейский бизнес группы UNIQA вырос на 56%.