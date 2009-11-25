В Крыму объемы сельхозпроизводства выросли

В Автономной Республике Крым в январе-октябре 2009 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 3 млрд. 783,3 млн. грн., что на 6%, или 214 млн. грн., больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, по итогам 10 месяцев 2009 года Автономная Республика Крым заняла третье место в Украине по темпам роста валовой продукции сельского хозяйства. В среднем по Украине темпы роста составили 100,7%, в Крыму – 106%.