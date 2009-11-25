Лесные хозяйства Черкасской обл. сократили выпуск продукции

Лесохозяйственные предприятия Черкасской области в январе-октябре 2009 года сократили выпуск продукции на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 77 млн. 587,6 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, за отчетный период объем лесозаготовок продукции сократился на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69 млн. 111,9 тыс. грн. Заготовка ликвидной древесины сократилась на 14% – до 369,2 тыс. куб. м, заготовка круглой древесины – на 16,4%, до 117 тыс. куб. м, в том числе для производства пиломатериалов и заготовок – на 22,8%, до 83,8 тыс. куб. м, для производства клееной фанеры и шпона – увеличилась на 3,5%, до 7,3 тыс. куб. м, заготовка дровяного дерева для технологических нужд – сократилась на 16,3%, до 179,7 тыс. куб. м, дров для отопления – увеличилась на 2,4%, до 71,1 тыс. куб.м. В то же время заготовка древесины для строительства увеличилась на 61,3% – до 14 тыс. куб. м.