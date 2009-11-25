Ющенко и Тимошенко приняли участие в собрании

День работников сельского хозяйства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняли участие в торжественном собрании по случаю Дня работников сельского хозяйства. Как передает корреспондент УНИАН, первым выступил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, далее Ю.ТИМОШЕНКО и после них – В.ЮЩЕНКО. Президент раскритиковал деятельность правительства в отношении аграрного сектора.

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