Ющенко обвинил Тимошенко в срыве финансирования АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвинил правительство в срыве графиков бюджетного финансирования агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

По словам Президента, на сегодня из Стабилизационного фонда Госбюджета на программы финансирования АПК перечислено всего 11% запланированного годового оборота, то есть из 2,1 млрд. грн. перечислено около 200 млн. грн.

При этом он подчеркнул, что в 2009 году бюджетная поддержка производителей агропромышленного комплекса существенно уменьшена. По словам В.ЮЩЕНКО, из запланированных на поддержку развития АПК 6,8 млрд. грн., из общего фонда бюджета предусмотрено всего 935 млн. грн., а остальное - за счет Стабфонда и специального фонда бюджета, которые практически не наполняются.