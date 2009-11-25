Тимошенко: урожай зерна в этом году тоже будет рекордным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в текущем году урожай зерна будет также рекордным, и не намного меньше прошлогоднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«В этом году мы будем выходить с еще одним рекордом по сбору зерновых, потому что он совсем не далеко ушел от предыдущих результатов 2008 года. И 53,3 млн. тонн (зерна – УНИАН), я думаю, в этом году будут почти подтверждены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что если в текущем году Украина немного проиграла в количественных объемах, то существенно выиграла в качестве зерна.

«Если сравнивать прошлый год и этот по деньгам, которые получили сельские хозяйства от сбора зерновых, то как раз этот год будет рекордным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерна в текущем году на 9,3% – до 47 млн. тонн. Ранее Минагрополитики прогнозировало урожай зерна по итогам 2009 года на уровне 42,9-43 млн. тонн.