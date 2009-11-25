Тимошенко дала задание «войти в плановые цифры по бюджету»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что дала задание Министерству финансов и правительству до конца текущего года «войти в плановые цифры по бюджету».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«Сейчас до конца года я поставлю задание перед Минфином и правительством исправить ситуацию и до конца года войти во все плановые цифры», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в бюджете на 2009 год расходы на аграрный сектор соответствуют показателям 2008 года и составляют 11 млрд. грн. Однако на 20 ноября т.г. правительство смогло профинансировать только 8 млрд. грн. «Мы делаем все, чтобы… до конца года выполнить цифры, по которым взяли обязательства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины планирует в 2010 году увеличить объем государственной помощи агропромышленному комплексу до 25,8 млрд. грн. против 22,5 млрд. грн. в 2009 году.