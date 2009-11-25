Тимошенко планирует создать специальный аграрный банк

В первом квартале 2010 года правительство инициирует создание специального аграрного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«С первого квартала 2010 года мы будем инициировать создание специального аграрного банка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, это даст возможность построить правильную государственную политику кредитования по технологическим возможностям и потребностям, а не по остаточному принципу.

Премьер заявила, что правительство должно построить льготную систему кредитования всей системы агропромышленного производства – в достаточных объемах и без разорительных залогов. Она отметила, что банковская система должна перейти на другую систему гарантирования возвращения кредитов, отказавшись от залогов, которые часто в несколько раз превышают сумму кредитов. Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что необходимо изменить длительность предоставления кредитов, чтобы аграриям не нужно было возвращать кредиты в то время, когда цена на рынке наименьшая, а построить цикл таким образом, чтобы возвращение краткосрочных кредитов осуществлялось в то время, когда цена на мировом рынке наибольшая, а долгосрочные кредиты выдавались минимум на 10 лет.