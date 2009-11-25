Суд начал процедуру санации Новораздольского завода

Хозяйственный суд Львовской области на заседании 19 ноября начал процедуру санации ОАО "Новораздольский завод сложных минеральных удобрений".

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника регионального управления Фонда государственного имущества Украины Владимир ОПАЦЬКИЙ.

По его словам, на заседании ввели процедуру санации и назначили Елену ЛЕВКОВИЧ управляющей санацией. Следующее заседание назначено на 2 февраля 2010 года.

Согласно сообщеню пресс-службы Фонда госимущества, процедура санации завода была начата по делу № 21/137 (4/125) о банкротстве предприятия. Дело о банкротстве завода возбудили по иску Государственной налоговой инспекции Николаевского района Львовской области 23 июня 2008 года.

Справка УНИАН. ОАО "Новораздольский завод сложных минеральных удобрений" ( г. Новый Раздол, Львовская обл.) занимается производством и продажей минеральных удобрений, а также серной кислоты.