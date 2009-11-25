Кабмин намерен объединить «Хлеб Украины» и Аграрный фонд

Правительство намерено объединить ГАК «Хлеб Украины» и Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«Мы объединим ГАК «Хлеб Украины» с Аграрным фондом, обеспечим инфраструктуру и будем нормально торговать. Сегодня мы уже все подготовительные шаги для этого сделали. Нам нужно только выйти на конечный результат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня правительство должно сделать все, чтобы Аграрный фонд стал игроком на внешних рынках зерна.

«Он должен иметь право продавать зерно на внешних рынках, формировать политику и тем самым поддерживать правильную цену на зерно для сельхозпроизводителей, которые работают в Украине», - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ сообщил в интервью УНИАН, что Аграрный фонд проводит переговоры о возможности экспорта украинского зерна.

Он напомнил, что с внесением изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” Аграрному фонду предоставлено право экспорта зерна из государственного интервенционного фонда. В 2009 году, согласно распоряжению Кабмина, Аграрному фонду разрешено осуществить экспорт зерна в объеме не более 500 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания “Хлеб Украины” создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 г. №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения - около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня - 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.