Тимошенко: льготная система налогообложения АПК сохранится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что пока она будет при власти, льготная система налогообложения АПК сохранится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«Пока я имею возможность (находясь) во власти принимать решения, льготная система налогообложения будет для вас (предприятий агропромышленного комплекса – УНИАН) такой, какой она есть, и она будет сохранена", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.