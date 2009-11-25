Ющенко: Аграрный фонд должен более 0,5 млрд. грн.

Аграрный фонд не выплатил более 0,5 млрд. грн. фермерам, отдавшим в него зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

При этом Президент подверг критике деятельность Аграрного фонда за неэффективное использование бюджетных средств, в частности на закупку топлива и удобрений. «Мы можем этот уникальный проект загубить за полгода такой работы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее, 11 ноября, В. ЮЩЕНКО уже критиковал деятельность Аграрного фонда Украины на встрече с министром аграрной политики Юрием МЕЛЬНИКОМ и гендиректором Аграрного фонда Владимиром ИВАНИШИНЫМ.

Президент выразил обеспокоенность тем, что фонд не выполняет свою прямую функцию, заложенную при его создании, – а именно регулятора рынка сельскохозяйственной продукции, стабилизации рынка в критических условиях, предоставления мотиваций аграрным производителям. Он отметил, что Аграрный фонд создавался не как коммерческая организация, а как механизм устранения спекуляций на рынке сельскохозяйственной продукции.