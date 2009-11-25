Кабмин восстановил и уволил Волкова

Кабинет министров Украины восстановил Владимира ВОЛКОВА в должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины и принял решение об увольнении его с этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал на сегодняшнем правительственном заседании министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

Он подчеркнул, что восстановление произошло согласно решению суда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 28 мая 2008 г. №769-р освободил Владимира ВОЛКОВА от должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Согласно документу, В.ВОЛКОВ уволен в связи с недобросовестным выполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части 1 статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”).

В то же время, по мнению В.ВОЛКОВА, причиной его увольнения стали прозрачные схемы работы, которые начал внедрять Госкомрыбхоз. «Я думаю, что тот подход, который был предложен в Государственном комитете рыбного хозяйства, очень тяжело может ударить по тем схемам, которые сейчас существуют, особенно в аграрном комплексе», - сказал он.

В конце января 2008 г. Кабмин уволил Сергея СОЧНЕВА с должности председателя Госкомрыбхоза и назначил на эту должность В.ВОЛКОВА.