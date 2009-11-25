Схема возмещения НДС экспортерам агропродукции непрозрачная

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что схема возвращения НДС экспортерам сельхозпродукции через Аграрный фонд – непрозрачная, и обвинил правительство в коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

По словам В.ЮЩЕНКО, правительство сделало очередную схему возвращения НДС

экспортерам сельхозпродукции через Аграрный фонд, что фактически является возмещением НДС натурой.

«Эта схема имеет непрозрачный характер. Отбор предприятий совершается в ручном режиме, и там кроется колоссальная коррупция», - заявил Президент.

По его словам, это только усугубило проблему.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня в Украине задолженность по компенсации НДС экспортерам составляет 15 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины расширил схему возмещения НДС зерном из государственного продовольственного резерва Аграрного фонда, включив экспортеров пшеничной и ржаной муки, спирта и подсолнечного масла.

Соответствующие изменения в постановление №86 правительство внесло постановлением №1001 от 23 сентября т.г.

Согласно изменениям, НДС может возмещаться как зерном, так и пшеничной и ржаной мукой.