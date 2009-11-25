В Винницкой обл. производство растительного масла выросло

Перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-октябре т.г. увеличили производство нерафинированного растительного масла на 91,4%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показаателем, - до 80,348 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства растительного масла в январе-октябре состоялся в связи с ростом спроса.

В частности, по сравнению с сентябрем текущего года, в октябре производство увеличилось более чем в 16 раз или на 9,364 тыс. тонн – до 9,977 тыс. тонн, а по сравнению с октябрем 2008 г. – увеличилось более чем в 2 раза или на 5,355 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. перерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 75,478 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 1,74% или на 1,334 тыс. тонн меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями подсолнечного масла в Винницкой области являются предприятия "Винницкий масложировой комбинат" и "Авис" (г. Виннице). Всего в Винницкой области производством подсолнечного масла занимаются 4 предприятий, их доля на рынке Украины составляет около 20%.