Эксперт: фермеры могут потерять на пивоваренном ячмене

По оценкам экспертов ЗАО “Укрпиво”, по итогам 2009 года потребность в высококачественном пивоваренном ячмене в Украине сократится на 300 тыс. тонн, поскольку в 2009 году в Украине сварят на 11% пива меньше, чем годом ранее. В связи с этим фермеры вынуждены продавать пивоваренный ячмень как фуражный, в итоге из-за разницы в цене потери аграриев составят около 115 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе ЗАО “Укрпиво”, переданном УНИАН.

«В начале года никто не предполагал такого резкого сокращения рынка... Поэтому прогноз потребления ячменя солодовыми заводами оказался существенно завышен. Невостребованные остатки составляют почти 300 тыс. тонн, и сейчас фермерам приходится срочно искать новые рынки сбыта. Одним из немногих вариантов реализации своей продукции для них остается продажа высококачественного пивоваренного ячменя посредникам в качестве фуражного", – отметила генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

В ЗАО “Укрпиво” напомнили, что благодаря закупкам и выращиванию элитных сортов ячменя, коренной модернизации солодового производства пивовары практически полностью отказались от импорта этого вида сырья, и начиная с 1998 года производство солода выросло с 75,8 тыс. тонн до 541 тыс. тонн в 2008 году. По итогам 2009 года прогнозируемый объем производства солода составит 355 тыс. тонн. Таким образом, впервые за 10 лет на этом рынке будет зафиксировано падение, которое составит 186 тыс. тонн, или 35%.

Для производства солода в 2009 году будет необходимо 500 тыс. тонн ячменя пивоваренных сортов. В 2008 году для этих нужд было закуплено 800 тыс. тонн ячменя. С учетом того, что средняя стоимость 1 тонны пивоваренного ячменя составляет порядка 1100 грн., а стоимость фуражного ячменя на 30-35% ниже, в текущем году из-за сокращения рынка пива фермеры недополучат порядка 115 млн грн доходов, при условии, что им все-таки удастся сбыть свое зерно.

По прогнозам экспертов, при сохранении текущей динамики развития пивного рынка, в следующем