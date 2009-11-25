Северодонецкий «Азот» получил 383 млн. грн. убытка

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» за 10 месяцев текучего года получило 383 млн. грн. убытков против 356 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления экономического и финансового мониторинга исполнительного аппарата Луганского областного совета Елена СУТЯГИНА.

По ее словам, за отчетный период ухудшились социальные стандарты на предприятии на 33%, количество работников сокращено на 3%. Сократились также налоговые отчисления – на 35,5%, в частности, поступления в госбюджет уменьшились на 68%.

Кроме того, Е.СУТЯГИНА отметила, что задолженность по возмещению предприятию НДС составила 107 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине производителем аммиака в Украине и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции. На предприятие приходится 16,4% общего объема производства аммиака в Украине и 13% общего производства азотных удобрений.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn, США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение «Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составила 40%, Worldwide Chemical LLC – 60%.