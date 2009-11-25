Аграрии Винницкой обл. увеличили реализацию зерновых

В январе-октябре 2009 года реализация зерновых культур сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 86%, или на 0,743 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 1,608 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

В управлении пояснили, что значительный рост реализации зерновых произошел из-за активизации рынка зерна и увеличения экспортного спроса на зерновые.

По их данным, в январе-октябре т.г. цена зерновых культур, которые реализуются сельхозпредприятиями области, снизилась на 11,4%, или на 99 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 770 грн. за тонну.

***На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.