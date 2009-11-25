Эксперты: цены на морепродукты могут вырасти на 16%

Цены на морепродукты к концу І квартала 2010 года могут вырасти на 16%

Об этом сообщается в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура» №43 эксперта государственного предприятия «Госвнешинформ».

Отмечается, что в связи с изменениями цен на мировом рынке, есть вероятность подорожания скумбрии, сайды и лосося. Так, например, к концу первого квартала 2010 года цена на лосось может повыситься на 16%, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.

Поскольку мировые изменения цен отражаются на внутреннем рынке Украины, равно как и в других государствах, с определенной задержкой, на рыбном рынке страны за последнюю неделю значительного изменения цен не наблюдалось.