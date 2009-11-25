Эксперт: в мире прогнозируется дефицит подсолнечника

В 2009/10 маркетинговом году в мире прогнозируется дефицит подсолнечника из-за уменьшения посевных площадей в России, Украине и неблагоприятных погодных условий в Аргентине.

Об этом сообщает эксперт ГП «Держзовнишинформ» в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура» №43.

Соответственно, уменьшится и мировое предложение подсолнечного масла. Украина уже отреагировала на такую ситуацию рекордным экспортом подсолнечного масла. Объемы вывозимого подсолнечного масла в сентябре-октябре составляли 83% его производства за этот период.

Несмотря на прогнозы меньшего валового сбора подсолнечника, ожидается, что Украина поставит на внешние рынки не менее 1,9 млн. тонн подсолнечного масла.

Спрос на семена подсолнечника в Украине будет подогреваться еще и благодаря прогнозируемому увеличению мощностей по производству растительного масла. Сообщается, что по данным Минагрополитики, на 1 сентября мощности предприятий страны по переработке масличных культур составляли 8,25 млн. тонн в год, но уже в 2010 году за счет реконструкции и строительства новых маслоэкстракционных заводов они достигнут 10 млн. тонн в год. При этом средний показатель загрузки предприятий в Украине даже в этом году не превысит 70%.

Увеличить загрузку перерабатывающих предприятий можно будет лишь за счет увеличения урожая подсолнечника.

Но подсолнечник истощает почву, поэтому аграрии не могут увеличивать посевные площади, а роста валового сбора можно достигнуть лишь за счет увеличения урожайности, что требует дополнительных затрат на удобрения. В связи с этим, по мнению экспертов, можно прогнозировать подорожание подсолнечника. Цены могут достигнуть 3 тыс. грн./т. Такая ситуация на масличном рынке ведет к подорожанию и подсолнечного масла.