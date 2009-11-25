"Волыньстандартметрология" выявила повышенное содержание ГМО в 3,3% продуктов

На протяжении октября-ноября т.г. специалисты ГП «Волыньстандартметрология» выявили генетически модифицированные организмы (ГМО), содержание которых составляло свыше 0,9%, в 3,3% проверенной пищевой продукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта Украины.

По результатам проверок ГМО были обнаружены в девяти образцах продукции. Наибольший процент ГМО выявили в фарше «Курином» для котлет (15,13%), соевых битках (69,79%,), фарше «Домашнем» для котлет (76,6%), фарше «Грибном» для котлет (12,53%). На маркировке этих продуктов отсутствовала информация о наличии в них ГМО.

В пяти образцах продукции содержание ГМО не превышало 0,9%. Это соевый гуляш со специями мясной (0,29%), крабовые клешни в панировке (0,57%), лососевые бюргеры в панировке замороженные (0,57%), колбаса «Альпийская» полукопченая второго сорта (0,58%) и пельмени (0,17%).

Специалисты проводили мониторинг пищевой продукции на содержание ГМО, закупив за средства ГП «Волыньстандартметрология» 120 образцов пищевой продукции разных производителей. Среди проверявшихся продуктов были колбасные и молочные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбная продукция, консервированные продукты, фарш и др.

В сообщении отмечается, что с начала работы (август 2009 г.) в исследовательском центре ГП «Волыньстандартметрология» осуществлена проверка 335 продуктов на содержание ГМО.