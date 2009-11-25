В Кировоградской обл. оборот розничной торговли снизился

В Кировоградской области в январе-октябре 2009 года оборот розничной торговли снизился на 16,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составил 6 млрд. 111,2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Оборот ресторанного хозяйства (включая предпринимателей - физических лиц) снизился на 10,9% и составил 131,2 млн. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий за 10 месяцев 2009 года составил 2 млрд. 941 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 23,3% меньше объема 10 месяцев 2008 года.

В январе-октябре 2009 года предприятия сферы нефинансовых услуг реализовали услуг на сумму 2 млрд. 075,9 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализованных услуг сократился на 21,8%.

Объем реализованных услуг населению составил 420,8 млн. грн., или 20,3% их общего объема.

НДС за 10 месяцев 2009 года составил 138,8 млн. грн., доход от аренды жилых помещений – 16,2 млн. грн. (за 10 месяцев 2008 года – 169,9 млн. грн. и 15,3 млн. грн. соответственно).