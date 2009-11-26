Тигипко: государство должно стимулировать производство оборудования

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что государство должно стимулировать внутреннее производство оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время посещения завода «Комсомолец» в городе Лубны Полтавской области, который специализируется на производстве сельскохозяйственной техники и оборудования для мукомольной промышленности.

«На фоне роста производства зерновых Украина нуждается в модернизации перерабатывающий мощностей», – констатировал он.

По словам С.ТИГИПКО, это даст возможность экспортировать уже готовую продукцию вместо сырья и полуфабрикатов, что, в свою очередь, увеличит валютные поступления в страну.

«Методы стимулирования могут включать налоговые преференции, прямые дотации, льготное кредитование», – подчеркнул С.ТИГИПКО. При этом государство должно одновременно поощрять закупку оборудования для переработки у отечественных производителей, выдавая на эти целые долгосрочные кредиты из госбанков.