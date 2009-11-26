В Дании в 2009 г валовой сбор зерновых увеличился на 12%

Согласно данным управления статистики Дании, валовой сбор зерновых в стране в 2009 г. увеличился на 12% - до 10,2 млн. тонн против 9,1 млн. тонн собранных в минувшем сезоне, сообщает АПК-Информ.

В частности, производство пшеницы достигло 6 (5) млн. тонн, а урожай ячменя составил 3,4 (3,3) млн. тонн, включая 2,5 (2,6) млн. тонн ярового ячменя.

Кроме того, по итогам текущего сезона в Дании был собран высокий урожай ржи — 245 (152) тыс. тонн, производство тритикале также повысилось до 233 (185) тыс. тонн. В то же время, валовой сбор овса сократился, составив 305 (322) тыс. тонн.