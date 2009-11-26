Тимошенко: Правительство выполнит бюджетные обязательства перед аграриями

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уверяет, что правительство до конца т.г. выполнит бюджетные обязательства перед аграриями. Об этом Ю.Тимошенко заявила во время празднования Дня работника сельского хозяйства в Киеве 25 ноября, передает пресс-служба секретариата Кабмина.

Ю.Тимошенко отметила, что в бюджете на 2009 год расходы на аграрный сектор соответствуют показателям 2008 года и составляют 11 млрд. грн. Однако на 20 ноября т.г. правительство смогло профинансировать только 8 млрд. грн. «Мы делаем все, чтобы… до конца года выполнить цифры, по которым взяли обязательства».

Премьер-министр заявила, что дала задание Министерству финансов и правительству «исправить ситуацию и до конца года войти во все плановые цифры».

По словам Ю.Тимошенко, в течение последних лет объемы бюджетного финансирования аграрного сектора постепенно увеличиваются. В частности, в 2006 г. финансирование аграриев составляло 6,3 млрд. грн., в 2007 г. – 7,9 млрд. грн., а уже в 2008 г. расходы бюджета на аграриев были увеличены на 40% и составили 11,2 млрд. грн.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство наладило работу Аграрного фонда и наполнило его реальными деньгами. Она отметила, что именно работа Аграрного фонда позволила сохранить недемпинговые цены на рынке зерна.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров планирует в 2010 году увеличить объем государственной помощи агропромышленному комплексу до 25,8 млрд. грн. против 22,5 млрд. грн. в 2009 году.