Рост мировых цен на подсолнечное масло сохранится

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в среднесрочной перспективе рост мировых цен на подсолнечное масло продолжится ввиду ожидаемого сокращения производства подсолнечника в мире в 2009/10 МГ, прежде всего в Аргентине, сообщает АПК-Информ.

В частности, за период с 30 октября по 25 ноября стоимость подсолнечного масла с отгрузкой в январе на европейском рынке выросла на $110 за тонну - с $865 до $975 за тонну.

Тенденция роста цен сохранится и в дальнейшем, считают эксперты агентства, поскольку ожидается существенное снижение объемов производства подсолнечного масла в текущем сезоне в связи с меньшим, чем прогнозировалось ранее, мировым предложением семян подсолнечника. Так, производство масла в мире сократится на 1,2 млн. тонн по сравнению с показателем 2008/09 МГ.

Согласно последнему прогнозу агентства, мировое производство подсолнечника в сезоне-2009/10 составит 31,3 млн. тонн, что на 3,2 млн. тонн уступает аналогичному показателю прошлого сезона. При этом повышательная корректировка оценок производства масличной в Украине, Румынии, Болгарии и Франции не сможет компенсировать их снижение в России и Аргентине.

Что касается Аргентины, то прогноз Oil World относительно урожая подсолнечника, уборка которого начнется в начале 2010 г., озвучивается на уровне 2,7 млн. тонн, что на 12% ниже показателя минувшего сезона - 3,08 млн. тонн. Однако с учетом наблюдающихся неблагоприятных погодных условий в стране (длительная засуха) в период проведения посевной кампании, не исключено, что производство масличной в Аргентине сократится до 2,4 млн. тонн или будет еще ниже.

Низкий урожай подсолнечника в Аргентине будет важным фактором влияния на уровень мировых цен в 2010 г. и на объем мирового предложения.

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