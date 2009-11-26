Украинские аграрии отдают предпочтение импортной технике

Как показывают текущие данные опроса сельхозпроизводителей Украины относительно их инвестиционных планов, проводимого «АПК-Информ» дважды в год, большая часть аграриев, планирующая инвестиции в технику на 2010 год, несмотря на тяжелое экономическое положение намерена приобретать новую технику импортного производства, сообщает АПК-Информ.

Данное обстоятельство по сообщениям участников рынка обусловлено более высокой производительностью импортной техники, которая в свою очередь приводит к значительно меньшим потерям урожая в отличии от техники отечественного производства.

Более детально о финансовом состоянии украинских фермеров и их инвестиционных планах вы можете прочитать в материалах по итогам исследования, которые будут опубликованы в журнале "АПК-Информ" в декабре.