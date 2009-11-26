Египет закупит 300 тыс. тонн французской и российской пшеницы

По сообщениям трейдеров, в рамках тендера от 25 ноября государственный оператор зернового рынка Египта GASC законтрактовал на импорт 300 тыс. тонн пшеницы производства России и Франции, сообщает АПК-Информ.

В частности, 60 тыс. тонн российской пшеницы было закуплено у компании Aston, эквивалентный объем зерновой из России также предоставили компании Valars, Venus и Alex grain. Цена закупок составила $198,75 за тонну на базисе FOB.

Кроме того, GASC закупил на тендере 60 тыс. тонн пшеницы французского производства у компании Glencore. Стоимость пшеницы составила $201 за тонну на тех же условиях.

Согласно условиям сделки, поставка товара должна быть осуществлена импортеру в период с 5 по 20 января.