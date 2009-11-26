Зерновые интервенции в РФ завершатся в декабре

Государственные закупочные интервенции на российском рынке зерна могут закончиться уже в декабре 2009 года, при этом в фонд ориентировочно планируется закупить в пределах 2,5 миллиона тонн пшеницы и ржи, сообщили РИА Новости в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), которая является агентом проведения интервенций.

По последним данным, в ходе интервенций закуплено 701,2 миллиона тонн зерна на общую сумму 2,87 миллиона рублей.

"Так как в этом году на проведение зерновых интервенций выделено 9,5 миллиарда рублей, предположительно, что закупки будут продолжаться до конца этого года", - сказал собеседник агентства.

В прошлом сельхозгоду интервенции проводились с августа 2008 года по май 2009 года, тогда государство закупило 8,06 миллиона тонн зерна на 38,6 миллиарда рублей.

"В зависимости от конъюнктуры рынка (в текущем году - ред.) может быть закуплено больше или меньше 2,5 миллиона тонн зерна", - добавили в ОЗК.

По данным Национальной торговой биржи, за период со 2 ноября - дня старта закупок - по 24 ноября средневзвешенная цена на пшеницу третьего класса составила 4,222 тысячи рублей, пшеницу четвертого класса - 3,585 тысячи рублей, рожь - 2,147 тысячи рублей. На 24 ноября для участия в государственных интервенциях было аккредитовано 2,073 тысячи участников с заявленным объемом зерна 11,77 миллиона тонн.

По данным Минсельхоза (на 17 ноября), Россия собрала в 2009 году 103 миллиона тонн зерна.