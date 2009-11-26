В ЮАР запасы кукурузы продолжают увеличиваться

Согласно данным информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS), по состоянию на 20 ноября т.г. южноафриканские фермеры поставили в хранилища страны 11,11 млн. тонн кукурузы нового урожая, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что общий объем поставок зерновой в хранилища ЮАР уступает показателю прошлого сезона (11,25 млн. тонн), однако демонстрирует стабильный рост в сравнении с показателем предыдущей отчетной недели (11,06 млн. тонн).

В частности, к указанной дате поставки белой кукурузы выросли на 10 тыс. тонн в неделю - до 6,46 млн. тонн. В свою очередь, объем желтой кукурузы в хранилищах за аналогичный период времени также увеличился на 10 тыс. тонн - до 4,65 млн. тонн.

Стоит добавит, что валовой сбор зерновой в ЮАР постепенно приближается к заявленному в прогнозе уровню (11,74 млн. тонн), при этом согласно оценкам трейдеров, по итогам 2008/09 МГ производство кукурузы может достигнуть и 11,84 млн. тонн.

Напомним, что данный показатель все же ниже рекордного урожая 2007/08 МГ (12,7 млн. тонн), однако значительно превышает объем внутреннего потребления кукурузы в стране (8-9 млн. тонн).

Что касается ценовой конъюнктуры рынка, ожидания еще одного высокого урожая помогают удерживать цены на низком уровне на протяжении всего текущего сезона, а ключевую роль в формировании стоимости зерновой играют изменения котировок на чикагской бирже СВОТ. Так, по итогам торгов от 25 ноября котировки белой кукурузы повысились на 0,13% - до $199,7 за тонну, в то время как фьючерсы желтой кукурузы снизились на 0,7% - до $188,1 за тонну.