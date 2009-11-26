Швеция увеличила производство пшеницы и ржи

По данным Национального совета по сельскому хозяйству Швеции, урожай пшеницы в стране в текущем году вырос до 2,3 млн. т (2,2 млн. т в прошлом году), ржи – до 218 (169) тыс. т, сообщает Зерно он-лайн.

Производство ячменя осталось на уровне прошлого года – 1,7 млн. т, в т.ч. ярового – 1,6 млн. т.

Валовой сбор овса снизился до 736 (820) тыс. т, тритикале – до 266 (274) тыс. т.

Данные о площади сева, урожайности и валовом сборе пшеницы, ячменя, кукурузы и других культур по странам ЕС-27 с 2000г. по 2009г. в разделе «Аналитические обзоры/Мировой рынок зерна».