В Новой Зеландии восстанавливается поголовье овец

Экономическая служба организации Meat & Wool New Zealand сообщает об увеличении поголовья овец до 28,9 млн. голов, это на 1,7 млн. или 6,2% больше, чем весной прошлого года, когда был зарегистрирован самый низкий объем за последние 51 год, сообщает Агро Перспектива.

Поголовье овец все еще ниже среднего показателя за десятилетие по 2007 г.- 32,8 млн. голов, однако наблюдается положительная тенденция.

Приплод овец в Новой Зеландии составил 1,7 млн. голов, число овец, готовых для экспорта, выросло на 1 млн. до 23,5 млн., это рост на 4,4% относительно прошлого года. Однако эта цифра все еще на 6% ниже среднего объема экспорта за период с 2000 – 2001 г. по 2007-08 г.

«Если обменный курс и экспортные цены останутся на прежнем уровне, в 2009-10 г. выручка от экспорта в секторе овцеводства составит 2,9 млрд. долларов. Однако если наметится тенденция роста обменного курса, выручка от экспорта овец сократится до 2,5 млрд. долларов, это будет спад на 400 млн. долларов, несмотря на рост производства овец на 3,5%».