Аграрии Винницкой области увеличили реализацию картофеля

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в январе-октябре 2009 года увеличили реализацию картофеля на 51%, или 0,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, цена картофеля, который реализуют сельхозпредприятия области, возросла на 12,3%, или 149 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 1,358 тыс. грн. за тонну.

Кроме того, в январе-октябре реализация овощей сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 6,9%, или 0,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 7,6 тыс. тонн. За этот период цена овощей, которые реализуют сельхозпредприятия области, выросла на 15,8%, или 90,5 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 663,4 грн. за тонну.