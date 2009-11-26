США закупили 13,2 тыс. тонн соевого шрота

Согласно сообщениям представителей Товарно-кредитной корпорации Департамента США (USDA Commodity Credit Corp, CCC), организация закупила 13,2 тыс. тонн соевого шрота в рамках сделки с компанией Bunge от 24 ноября, сообщает АПК-Информ.

Продукция была законтрактована по цене $397,31 за тонну FOB.

По условиям контракта, поставка закупленной продукции будет осуществляться в период с 16 по 26 ноября. Товарно-кредитная корпорация намерена предложить данную партию соевого шрота Филиппинам.

Напомним, что Товарно-кредитная корпорация является государственной компанией и действует в рамках программ USDA по льготному кредитованию импортеров по поставкам сельхозпродукции. Эти программы покрывают коммерческие кредиты и не являются ни продовольственной помощью, ни субсидиями. В рамках данных программ CCC гарантирует размещение кредита, предоставляемого частным банковским сектором.