«Укрзализныця» будет развивать систему ж/д зернотерминалов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») анонсировала новый подход к формированию логистики перевозки зерногрузов, сообщает УкрАгроКонсалт.

Внимание компании будет сосредоточено на формировании системы прилегающих к железнодорожной инфраструктуре зернотерминалов, призванных стать промежуточными накопителями в системе перевозок зерна от производителей на железную дорогу.

По признанию руководства «Укрзализнци», слабым местом отрасли является дефицит железнодорожных терминальных мощностей, в т.ч., для зерноперевозок. Соответственно, строительство зернотерминалов определено в качестве одного из приоритетов развития железнодорожной инфраструктуры Украины. Напомним, ранее планы «Укрзализныци», касающиеся терминального хозяйства, были ориентированы на контейнерные перевозки (развитие инфраструктуры УГЦТС «Лиски», государственного железнодорожного оператора контейнерных перевозок в системе «Укрзализныци»).

К участию в новом проекте будут привлечены зернотрейдеры. По информации руководства госмонополии, на сегодня уже имеются компании, выразившие заинтересованность в сотрудничестве с «Укрзализныцей». Пионером в привлечении инвесторов стала Южная железная дорога (ЮЖД), получившая согласие частника на совместную реализацию проекта.

Напомним, зерногрузы формируют до четверти объемов отправленных грузов ЮЖД. Та же доля для иных железных дорог Украины: Одесская и Юго-Западная – около 20%; Приднепровская и Львовская – менее 5%; Донецкая – около 1%.