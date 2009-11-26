Демпинг России уничтожает азотную отрасль Украины

На ОАО «Ривнеазот» считают, что демпинговая политика российских производителей уничтожает украинскую азотную отрасль.

Об этом говорится в пресс-релизе завода, переданном УНИАН.

На «Ривнеазоте» констатируют, что в текущем году демпинговая маржа, которую закладывают российские производители в цену для украинских аграриев, выросла в два раза по сравнению с 2008 годом. В результате, если в первом полугодии 2009 года цена аммиачной селитры для селян на внутреннем рынке России составляла 196,7 долл. за тонну, то в Украине российские производители и их трейдеры реализовывали тот же продукт по цене 128,1 долл. за тонну.

На заводе утверждают, что российские производители минеральных азотных удобрений имеют возможность манипулировать конечной ценой аммиачной селитры из-за значительно низшей стоимости сырья – природного газа, который им обходится в 60-80 долл. за кубометр. В итоге украинские заводы, которые в 2009 году получают газ по 270-315 долл. за куб. м, не выдерживают конкуренции с российской продукцией, вынуждены существенно сокращать производство и теперь оказались на грани банкротства.

«Из-за откровенного демпинга россиян Украина может потерять свою азотную химию и оказаться полностью зависимой от импортных поставок минеральных удобрений. Несомненно, уничтожив отечественные заводы, российские производители мгновенно повысят цены на аммиачную селитру для украинских крестьян как минимум до уровня внутреннего рынка России, что повлечет за собой разрушение и аграрного сектора Украины», – сказано в сообщении компании.

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.