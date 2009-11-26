«Украгролизинг» договорился с баварскими компаниями

НАК «Украгролизинг» договорилась с ведущими мировыми производителями современной техники для свекловодства – компаниями Ropa и Holmer о поставке украинским аграриям свеклоуборочной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украгролизинга».

Согласно сообщению, переговоры состоялись во время пребывания делегации «Украгролизинга» в Ганновере (Германия) на международной выставке «Аgritechnika».

По словам первого заместителя председателя правления НАК «Украгролизинг» Евгения ЦИПА, у компании уже были предварительные наработки и договоренности, потому разговор был предметным.

Также он рассказал, что делегация провела переговоры с банками Германии, чтобы получить соответствующий кредит. По информации Е.ЦИПЫ, «Коммерц-банк» и «Дойче-банк» отказали, объяснив, что у них закончился лимит выдачи кредитов для Украины, предусмотренный межгосударственными соглашениями. А вот Земельный банк Баварии готов предоставить под государственные гарантии Украины 40 млн. євро кредита. (Оба предприятия-производители – и Rropa, и Holmer – расположены в Баварии – УНИАН).

Также Е.ЦИП сообщил, что «Украрголизинг» по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО подготовил проект постановления, согласно которому «Украгролизинг» сможет почти на 40 млн. евро с выплатами по кредиту на протяжении 7-10 лет закупить современную свеклоуборочную технику.

По словам Е.ЦИПА, Ю.ТИМОШЕНКО поставила задание вдвое увеличить производство сахарной свеклы. «Если на сегодня есть немногим более 300 тысяч гектаров площадей под этой культурой, то хотелось бы в следующем году дойти по крайней мере до 400-450. Все это нужно чем-то собирать. Сегодня в Украине насчитывается около 6 тысяч свеклоуборочных комбайнов, в том числе примерно тысяча импортных. Еще 5 тысяч – отечественного производства – устарели. Если такие старые агрегаты поменять, скажем, на Ropа и Holmer, то машин нужно будет раз в 3-4 меньше», – сказал он.

По словам Е.ЦИПА, свои свеклоуборочные комплексы сегодня в стране практически не производятся. Также он рассказал об особенностях свеклоуборочной техники обоих предприятий. «Ropa – более производительный агрегат, но и стоит дороже, чем Holmer. Соответственно, будет использоваться в более крупных хозяйствах, вертикально интегрированных структурах по выращиванию сахарной свеклы. А Holmer – машина меньшего плана, немного низшего класса и более дешевая», – объяснил он.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

За время существования компания освоила почти 2 млрд. грн. бюджетных средств и закупила свыше 20 тыс. единиц техники.