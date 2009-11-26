Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг МХП

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг производителя мяса птицы компании «Мироновский хлебопродукт» по обязательствам в иностранной валюте на уровне «В-». Прогноз рейтинга – «Негативный».

Об этом сообщается на официальном сайте Fitch.

Согласно сообщению, Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций «Мироновского хлебопродукта» на 250 млн. долл. на уровне «В-».

Долгосрочный рейтинг «Мироновского хлебопродукта» по обязательствам в национальной валюте Fitch подтвердил на уровне В с негативным прогнозом.

Кроме того, рейтинговое агентство повысило рейтинг «Мироновского хлебопродукта» по национальной шкале с уровня А-(ukr) до АА(ukr).

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основная деятельность группы – разведение птицы, а также производство и продажа продуктов из курятины, в основном под маркой «Наша Ряба».

«Мироновский хлебопродукт» имеет три основные направления деятельности: птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, продуктов быстрого приготовления, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса); другие сельскохозяйственные операции (производство колбасных изделий и копченостей, свежей говядины премиум-класса, фуа гра, фруктов).

По данным Госкомстата, в 2008 году на «Мироновский хлебопродукт» приходилось около 40% производства мяса птицы в Украине. В прошлом году холдинг в целом выпустил 225 тыс. тонн мяса.