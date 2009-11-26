Эксперт: финансирование АПК может быть увеличено

Проект Государственного бюджета на 2010 год, вероятно, будет пересмотрен, и финансирование АПК увеличится в связи с предстоящими выборами, однако все равно будет недостаточным.

Такой прогноз содержится в аналитической записке инвестиционной группы «Сократ», переданной агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, отсутствие поддержки государства продлит кредитный голод для сельского хозяйства и на следующий год. Тем не менее, считают они, крупные украинские агрохолдинги уже имеют опыт работы в таких условиях.

Аналитики назвали среди таких компаний «Кернел» – крупного зернотрейдера и производителя зерна и масличных, «Мрию» – компанию с широким спектром производства зерновых и крупным земельным банком, а также «Астарту» –сахарного игрока, который выиграет от дефицита сахара на внутреннем рынке и связанного с ним повышения цен.

Как сообщал УНИАН, Аграрная палата Украины (АПУ) негативно оценивает проект Государственного бюджета на 2010 год по финансированию агропромышленного комплекса.

Об этом заявил заместитель президента Аграрной палаты Украины по вопросам стратегического развития Александр ЖЕМОЙДА.

«Аграриев не устраивает ни проект бюджета на 2010 год, ни перспектива финансирования в первом квартале 2010 года в объеме 1/12 бюджетной росписи бюджета 2009 года или правительственного проекта бюджета на 2010 год», - заявил представитель АПУ.

По его словам, правительству необходимо приближать финансирование АПК к нормам Государственной целевой программы развития украинского села на период до 2015 года, т.е. в объеме 5,5% общих доходов, тогда как в настоящее время этот показатель составляет около 3%.