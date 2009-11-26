Минэкономики начнет регистрацию заявок на импорт тростникового сахара

Министерство экономики Украины с 7 декабря т.г. начнет регистрацию заявок на получение лицензий на импорт в Украину сахара-сырца с тростника в рамках высвобожденного объема тарифной квоты в размере 69 тыс. 651 тонна, независимо от страны-поставщика.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, в октябре Минэкономики распределило квоту на импорт сахара-сырца в 2010 г. в объеме 267,8 тыс. тонн.