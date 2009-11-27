В Кировоградской области сократилось поголовье КРС

По состоянию на 1 ноября 2009 г., в Кировоградской области численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на 5,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, количество коров уменьшилось на 5,6%, коз – на 0,6%.

В то же время, увеличилось поголовье свиней и птицы – на 6,5% и 1,6% соответственно.

На сельскохозяйственных предприятиях, по сравнению с 1 ноября 2008 г., увеличилась численность поголовья свиней на 17,7%, коров – на 2,6%, уменьшилось количество овец и коз на 11,8%, птицы – на 2,8%.

В хозяйствах населения численность крупного рогатого скота сократилась на 7%. Поголовье свиней увеличилось на 0,9%, овец – на 1,2%, коз – на 2,2%.