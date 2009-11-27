Запасы концентрированных кормов в Кировоградской обл. уменьшились

На 1 ноября 2009 г., запасы кормов всех видов на сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) составили 84,8 тыс. тонн, в том числе концентрированных – 36,2 тыс. тонн, что на 6,5% меньше, чем на 1 ноября 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось по 12,5 ц кормов всех видов (в 2008 году – 14,1 ц), в том числе концентрированных – по 5,3 центнера (в 2008 году – 6 ц).

Улучшилась обеспеченность скота кормами на сельхозпредприятиях 8 районов. Сократились показатели заготовки кормов в Голованевском (в 2,6 раза), Новоукраинском (в 1,5 раза) и Онуфриевском (на 30,9%) районах.

Сельхозпредприятиями области (кроме малых) в январе-октябре 2009 г. получено дотаций для поддержки животноводства за счет налога на добавленную стоимость на сумму 6 млн. грн., бюджетной дотации за молодняк крупного рогатого скота – 76,4 тыс. грн.