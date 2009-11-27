В России рекордный урожай риса

В 2009 г. в России собран рекордный урожай риса, который составил 978 тыс. тонн, что на 33% больше, чем в прошлом году. При этом импорт данной зерновой культуры сократится на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, сообщила 26 ноября пресс-служба Минсельхоза, сообщает АПК-Информ.

По словам министра, увеличение производства и снижение доли импорта риса обусловлено эффективными мерами государственной поддержки и таможенно-тарифным регулированием.

В целом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в весе после доработки составит 93 млн. тонн, в том числе пшеницы — 58 млн. тонн.

«Этот объем полностью удовлетворяет потребности населения страны и нужды животноводства в продовольственном и фуражном зерне, а также формирует экспортный потенциал зерна в пределах 19 млн. тонн», - отметила Е.Скрынник.

Министр уточнила, что уборка сельскохозяйственных культур в России была завершена 10 ноября. Также завершены осенние посевные работы. Общая площадь озимого клина — 18 млн. га, что на 1,3 млн. га выше показателя прошлого года.