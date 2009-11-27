Россия собрала 93 млн. тонн зерна

Россия собрала в текущем году 93 млн. тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Премьер-министр РФ Владимир Путин считает это успехом для такого засушливого года, сообщает АПК-Информ.

"Мы собрали 93 млн. тонн зерна в обработанном виде, из них 58 млн. тонн - пшеница. Мы обеспечиваем все внутренние потребности, при этом сохраняем экспортный потенциал, который оценивается в 19 млн. тонн", - сказала министр на встрече с В.Путиным.

Премьер отметил, что это больше, чем планировалось, - ранее называлась цифра 85 млн. тонн. "Это просто успех для такого засушливого года, как этот", - сказал В.Путин.

По словам Е.Скрынник, хорошего результата удалось добиться благодаря и мерам государственной поддержки.

"Субъекты могли пользоваться беспроцентными бюджетными кредитами", - сказала министр и привела в пример Саратовскую область, которая получила кредит на 800 млн. руб.

На поддержку растениеводства из бюджета было выделено 33 млрд. руб., включая средства на приобретение минеральных удобрений, сказала Е.Скрынник.

Она также сообщила, что государство приступило к интервенциям - закупает зерно у сельхозпроизводителей.

По ее словам, аккредитовано около 2 тыс. организаций против 200 в прошлом году.

"Средняя цена - 4 тыс. руб/т. При себестоимости 3,5 тыс. руб. приличный процент для наших сельхозорганизаций", - сказала глава Минсельхоза.

Она сообщила также, что разрабатывается программа по развитию инфраструктуры зернового рынка, чтобы наращивать экспортный потенциал.

В прошлом году РФ собрала 108,1 млн. тонн зерна. По мнению экспертов, с учетом переходящих запасов прошлого года в России будут излишки зерна.