Площадь сева пшеницы под урожай 2010 га сократится на 1,5 млн. га

Согласно обновленным прогнозам экспертов Международного совета по зерновым(International Grains Council), посевная площадь пшеницы в мире под урожай 2010 года составит 222 млн. га, что уступает показателю прошлого сезона на 1,5 млн. га, однако на 2% выше средней площади сева зерновой за последние 5 лет, сообщает АПК-Информ.

В частности, размер площадей под пшеницей в ЕС-27 останется на уровне прошлого года, в то время как в США прогнозируют сокращение показателя на 2,5 % в год. Так, ключевую роль в развитии тенденции сыграет снижение прибыльности данного вида бизнеса, кроме того, в связи с задержками сева, площадь под мягкой краснозерной озимой пшеницей в США сократится.

Что касается мирового производства пшеницы, оценка валового сбора зерновой в настоящее время озвучивается на уровне 668 млн. тонн, что на 1 млн. тонн выше октябрьских данных, однако на 19 млн. тонн уступает рекордному показателю 2008/09 МГ. В свою очередь, объемы торговли пшеницей в новом сезоне составят около 118 млн. тонн, что ниже рекордного показателя прошлого года (146 млн. тонн) и напрямую связано со снижением импортных потребностей стран Северной Африки и Ближнего Востока, где был собран хороший урожай зерновой. Тем не менее, в сравнении с предыдущим прогнозом показатель увеличился на 2 млн. тонн.

Добавим также что общая оценка производства зерновых в мире сократилась на 1 млн. тонн в месяц — до 1,76 млрд. тонн при этом прогноз урожая кукурузы снизился на 2 млн. тонн в месяц — до 787 млн. тонн.